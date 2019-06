Una parada mientras cuadra caja: el Madrid ya sabe a quiénes venderá

Real Madrid ya contrató cuatro jugadores e iría por un quinto, que sería otro ‘galáctico’. Sin embargo, los merengues deben primero organizar sus finanzas, pues de momento solo han gastado y aunque la salida de Marcos Llorente ya deja algunos réditos, también necesitan sumar pues el objetivo es invertir por todo lo alto.



Con ese fin, la lista de salida, que es encabezada por el colombiano James Rodríguez tiene varios nombres más teniendo en cuenta a quiénes tendrá y a quiénes no tendrá en cuenta el técnico francés Zinedine Zidane, quien ya habría pasado la propuesta a la dirigencia y consciente de lo hablado antes de firmar su contrato, tiene un equipo muy claro en su cabeza.



Además de James y según confirmó el diario ‘Marca' Real Madrid saldría de jugadores como Isco, Keylor Navas, Gareth Bale y Lucas, entre otros, a quienes podría sumarse Kovacic y hasta un peso pesado como Casemiro, quien actuaría como ficha de cambio en caso de la posible llegada de Neymar o Paul Pogba, el favorito del técnico merengue.



Con base en ello, la decisión ya habría sido comunicada a los representantes de los jugadores y a los propios implicados, quienes deben empezar a moverse, teniendo en cuenta que no entran en los planes de la nueva formación madridista y que, en caso de no irse, se verían obligados a estar en el banco de suplentes durante varios minutos o hasta a no ser convocados para el primer equipo.