Todos quieren con Kubo: equipos que lo buscan, cedido por Real Madrid

El caso de Kubo, el joven sensación de LaLiga, resume bien la tendencia moderna del negocio: Lo contrató el Real Madrid antes de los 18 años, pero necesita ganar experiencia lejos de la presión de su dueño para volver maduro, aportar y luego salir en una transferencia millonaria. Por eso su destino es ir a clubes pequeños hasta que Zinedine Zidane lo autorice a llegar a la primera plantilla.

Esa política, que casi todos los grandes clubes del mundo ya hicieron habitual, es además una gran oportunidad para esos chicos, necesitados de talento pero sin la billetera suficiente para conseguirlo. Su negocio es acordar el pago del salario compartido con el club dueño del jugador y beneficiarse por un periodo corto, una sola temporada en general, pues aunque el chico haga la diferencia no habrá opción de compra.



De esta manera, Kubo, a quien ZIdane sigue al detalle pero todavía no quiere incorporar al grupo, al menos hasta que salga de otros varios jugadores, espera saber qué será de su futuro. Viene de jugar cedido en Mallorca, que descendió. Ahora el Madrid le busca otro club que le garantice minutos y rodaje en primera división por un año, y ya cuatro levantaron la mano: Villarreal, Celta, Granada y Osasuna.



Aunque se hablo de una opción en Betis o en el Sevilla, el Madrid los habría descartado, especialmente al último para no reforzarlo.



Lo que es un hecho es que Kubo no se irá de España, por lo que toros equipos que preguntaron se quedarán con las ganas. ¿Quién conviene más al Madrid? Eso y no los gustos del jugador es lo que hará la diferencia.