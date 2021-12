El Sheriff los traumó: en Real Madrid recordaron la dolorosa caída

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, calificó de “un poco frustrante” el empate a cero de su equipo frente al Cádiz ya que no lograron “meter ese gol” que hubiese cambiado el encuentro.

“Un partido complicado en el sentido de que defendían bien. Al no meter ese gol, como nos pasó contra Osasuna o Sheriff, son partidos que se complican. Es un poco frustrante. Estamos jugando bien y no van a venir aquí los equipos con las puertas abiertas; es algo que tenemos que intentar mejorar”, dijo en Real Madrid TV.



El belga lamentó no lograr los tres puntos frente al Cádiz, pero ponderó el trabajo hecho por su equipo en lo que va de temporada, siendo líder de LaLigaSantander con seis puntos de ventaja sobre el Sevilla, aunque con un partido más.



“Un balance muy positivo. Hemos jugado bien y tuvimos una racha con partidos complicados que sacamos adelante. Es una pena no sacar el partido de hoy para meter más presión a los demás. Es una pena, pero en casa hemos dejado algún punto como contra el Villarreal y Osasuna, pero hay que seguir y cerrar bien el año el miércoles”, declaró.



Un Courtois que suma cinco partidos sin encajar gol: “Estamos defendiendo mejor. A principio de temporada tuvimos algo de mala suerte con los goles encajados. Lo importante es que esas porterías a cero son contra equipos fuertes”, valoró.