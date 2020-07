¡Alisten maletas! Las diez joyas que deberán regresar al Real Madrid

Con la Champions League como única competición por disputar, Real Madrid está próximo a poner punto final a la temporada 2019-20. El éxito llegó en forma de La Liga y ahora resta esperar por lo que suceda en la máxima competición europea.

​

Hablando como tal de lo que se viene para el equipo merengue, Zinedine Zidane recibirá a diez jóvenes talentos que regresarán tras sus respectivas cesiones y deberá escoger quiénes se quedan. Situación nada fácil, teniendo en cuenta lo que hay.



Acá cada uno de los “hijos pródigos”:

Martin Odegaard



Es sin duda uno de los que tienen mayor proyección. Su temporada con la Real Sociedad fue sensacional y estuvo entre los jóvenes más destacados de La Liga 2019-20. Ahora bien, su lugar no está asegurado en el XI titular de ‘Zizou’, la posición de típico volante 10 no es muy usada en el esquema del club y podría perder continuidad si decide quedarse (sería interior o extremo).



Por todo lo anterior, en España se habla de que se renueve el préstamo con ‘La Real’ por una temporada más.

​

​Takefusa Kubo

​

El ‘niño’ sensación del fútbol español. Descrestó en sus primeros entrenamientos con el Madrid, por obvias razones salió cedido (apenas tiene 19 años) y aún así la rompió con el descendido Mallorca. El principal problema para quedarse con Zinedine Zidane es que el cupo de extracomunitarios está lleno y la situación parece no tener pronta solución.

​

Por lo anterior, muchos equipos españoles intentarán conseguir su cesión.

​

​Dani Ceballos



Su desempeño estalló en Arsenal con la llegada de Mikel Arteta al banquillo técnico. Desde entonces es un indiscutido de los londinenses y no se cambia por nadie. Oficialmente su préstamo culminará, pero la relación con Zidane no es la mejor. Qué otro argumento necesita para buscar una salida.



Justamente la prensa inglesa habla de una renovación del préstamo que incluiría opción de compra.

​

​Álvaro Odriozola



De todos, es quizás quien mejor panorama tiene. A último momento fichó por el Bayern y pasó la última temporada en el campeón alemán. Ahora puede tranquilamente pelear con Carvajal el puesto de lateral derecho titular, incluso con la tranquilidad de que Hakimi se fue vendido y que no hay más jugadores que cumplan en dicha posición.

​

Por lo anterior, su cupo en Real Madrid para la próxima temporada es más que fijo.



Sergio Reguilón

​

Linda pelea por el puesto de lateral izquierdo. A lo largo de la temporada, Reguilón fue indiscutido en el XI del sorprendente Sevilla y siempre cumplió a cabalidad. Ahora, con su regreso al Madrid deberá enfrentar a Marcelo y Mendy. Duelo épico.

​

​Es quizás la incógnita más grande de todos los que vuelven.

Jesús Vallejo



El defensor central tiene su suerte echada. Fue cedido a un equipo de menor categoría para ganar minutos, pero justo llegó al histórico Granada 2019-20. No vio una y quedó relegado al banquillo. Con su regreso, teniendo en cuenta que los dos titulares son inamovibles, será difícil que le pelee el tercer puesto a Nacho o Militao.

​

​Por lo anterior, su salida es en un 99% fija.



Andriy Lunin

​

El joven ucraniano lleva esperando su oportunidad desde la época de Keylor Navas y parece que el momento ha llegado. Evidentemente será el segundo en la fila para la portería, teniendo en cuenta además que la cesión de Aréola ha terminado. No hay más competencia así que la mesa stá servida.

​

A menos que un fichaje inesperado ocurra, continuará.

​

​Óscar Rodríguez

​

​Es otro que la rompió a lo largo de la temporada en España. Aunque descendió con el Leganés, Óscar fue de lo poco, casi nulo, rescatable del equipo. Ahora bien, el centrocampista la tiene difícil en el Real Madrid y no vería con malos ojos otra cesión, eso sí con un club de mayor nivel.

​

Villarreal es el equipo que más tira por su préstamo.



Borja Mayora

​

A punta de goles enamoró al Levante y sus aficionados. Su temporada fue buena, motivo por el que regresa a Madrid con aire en la camiseta. Su continuidad dependerá de lo que ocurra con Luka Jovic, la posible llegada de otro delantero y que acepte su rol secundario. No hay otra opción.

​

​Si se dan las salidas respectivas, seguirá en Madrid como un interesante revulsivo.



Alberto Soro

​

Fue contratado y de inmediato cedido al Zaragoza. Poco se puede decir respecto a una posible continuidad. Es más que seguro el hecho de un nuevo préstamo.