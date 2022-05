¿Serán entrenamientos? Así afrontará el Madrid el remate de Liga

El italiano Carlo Ancelotti dio el día libre a la plantilla este lunes tras la derrota del domingo en el derbi frente al Atlético de Madrid (1-0) al tener amarrado el título de Liga, aunque pendiente de los jugadores que ocupan la enfermería, con el español Dani Ceballos y el belga Eden Hazard apurando para poder estar en el último partido de LaLiga Santander frente al Betis.



El centrocampista, al que se le relaciona con una posible vuelta al club verdiblanco, sufrió una lesión muscular en el abductor tras el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City y, según informan a EFE fuentes del club, solo una buena evolución le haría disponer de minutos en la última jornada del campeonato doméstico, siempre que no suponga un riesgo para su presencia con el equipo en la final de la ‘Champions’ del próximo 28 de mayo.



Ceballos acaba contrato el 30 de junio de 2023 y su futuro parecía estar lejos del Real Madrid. La grave lesión de tobillo que arrastró desde los Juegos Olímpicos le impidió estar en los primeros meses de competición -no participó hasta 2022- y no ha gozado de muchos minutos. Es más, de los 292 minutos que ha disputado con la camiseta blanca, 161 han sido el 20 de abril contra Osasuna -71- y el 30 de ese mismo mes frente al Espanyol -90-. Actuaciones que convencieron a Ancelotti y que le abrieron las puertas a participar en las semifinales contra el Manchester City y, quien sabe, si una oportunidad de contar con más peso en la plantilla la próxima campaña.



Esto depende de Ceballos, ya que el propio Ancelotti lo reconoció así en la rueda de prensa previa al derbi: "Él tomará la mejor decisión para su futuro. Si se queda, estaré encantado". ‘Carletto’ le quiere, la opción de volver a 'su' Betis estará presente y por la cabeza del centrocampista pasará la decisión de cuál será la camiseta que vista la próxima campaña.



Con un futuro algo incierto, pero por diferentes circunstancias, se encuentra Hazard, quien también apura para poder tener minutos frente al Betis. El belga se recupera de la operación en la que se le retiró la placa de osteosíntesis que tenía en el peroné derecho para intentar acabar con el calvario de lesiones que empezó con la entrada fortuita de su compatriota Thomas Meunier en un Real Madrid-PSG del pasado 26 de noviembre de 2019. Desde entonces, tres años de lesiones y frustración para el que llegó ese mismo verano como estrella a la capital de España.



El objetivo de Hazard es poder tener minutos en la última jornada de Liga, comprobar así que operarse fue la decisión correcta y sumarse a la lista de opciones de Ancelotti, aunque sería desde el banquillo, para la final contra el Liverpool.



El partido contra el Betis se disputará en el Santiago Bernabéu, sin fecha definitiva ya que depende de lo que haya en juego en la última jornada,. El choque servirá de despedida anunciada para algunos futbolistas, con historias muy dispares en el club.



El galés Gareth Bale sigue acusando problemas de espaldas y desde el club aseguran a EFE que su recuperación va “lenta”, por lo que parece que no podrá despedirse del Real Madrid sobre el terreno de juego. Bale ha sido clave en la exitosa etapa del conjunto blanco -con cuatro ‘Champions’ en cinco años-, pero ha enturbiado su legado por varios desplantes que han reducido su figura a un papel residual.



Todo lo contrario que Marcelo, que puso su nombre para la historia del club al convertirse, con el reciente título de Liga, en el futbolista con más títulos vestido de blanco: 24, superando al legendario Paco Gento.



El brasileño acaba contrato el próximo 30 de junio y, aunque expresó su deseo de quedarse durante los festejos de LaLiga Santander, la renovación no se ha producido y cada aparición suya en el Santiago Bernabéu la ha envuelto un aura de despedida. Marcelo espera poder decir adiós sobre el terreno de juego, y todo apunta a que podrá cumplirlo ya que evoluciona favorablemente de las molestias que arrastra en el sóleo.



Por su parte, el español Isco Alarcón está mejorando de la enfermedad que le ha impedido estar con el equipo en los últimos días y se espera que el hispano-dominicano Mariano Díaz pueda ejercitarse con normalidad mañana martes tras ser baja de última hora para el derbi, cuando aparecía en el once titular de Ancelotti, tras sufrir una mala reacción al inyectarle el domingo por la mañana por unas molestias en el isquio, que le acabaron dejando dormido el músculo.



EFE