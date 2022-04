Bale regresó al Bernabéu en medio de chiflidos: un referente estalló

Agridulce fin de semana para el Real Madrid. Aunque se derrotó bien al Getafe para seguir en la punta del torneo local, uno de sus baluartes se pierde la próxima fecha y este mismo aprovechó una rueda de prensa para pedir excusas por lo ocurrido y de paso exigió respeto por uno de los grandes señalados de la plantilla: Gareth Bale.



Al cuadro merengue le restan dos salidas claves para que se decida el título en LaLiga Santander: el Ramón Sánchez-Pizjuán y el Wanda Metropolitano. La primera se la perderá Casemiro por una acción de la que se arrepintió en público. Estando apercibido, no midió frente al Getafe.

"Lo que pasa en el campo se queda en el campo, el respeto es imprescindible. Muchas veces no deberían sacarme esa tarjeta por protestar, llevo muchos partidos y fue un fallo mío por la importancia del siguiente partido ante el Sevilla, quizás el partido más importante de la Liga ahora mismo. Pero muchas veces tienes que controlarte y dentro del campo es difícil hacerlo", reconoció en rueda de prensa el volante brasileño.



Casemiro conoce los nombres de cada árbitro y así se dirige a ellos en los partidos. Aseguró que es cuestión de educación: "Es respeto. Los árbitros quieren defender su trabajo, hacer lo mejor y no fallar, pero como nosotros fallamos pases ellos fallan en algunos momentos. Es respeto, los valores que mi madre me ha dado".



Ese respeto entiende el centrocampista que no lo tuvo la afición del Real Madrid con Bale. El galés volvió a jugar 773 días después en el Santiago Bernabéu y fue recibido con una fuerte pitada. "Cuando se pita a un jugador, se pita a todos", defendió Casemiro.



"El fútbol es de opinión, cada uno tiene la suya, pero no estoy de acuerdo cuando se pita a un jugador de mi equipo. Todos tenemos que estar en el mismo lado y apoyarlo", añadió.



"Pitaron a Bale y no me gusta, es un jugador histórico del club, ha hecho muchos goles importantes y cuando le pitan a él estás pitando a la historia de este club. No me gustó. El público tiene que apoyar y estar todos juntos, que en el Bernabéu se nos ponga el pelo de punta porque 90 minutos son muy largos", sentenció.



