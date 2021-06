Ancelotti no se cambia por nadie: mensaje para Real Madrid y Everton

Este martes la noticia en Europa es el regreso de Carlo Ancelotti al Real Madrid, luego de arreglar su salida del Everton inglés. El técnico italiano ha estado muy activo en sus redes sociales y por esa vía dejó su mensaje a las dos instituciones. Aseguró que el elenco merengue siempre ha estado en su corazón.

"Me voy llevándome todos los momentos increíbles que hemos vivido juntos y les deseo lo mejor al Club y a la afición3, fueron las primeras palabras de Ancelotti en su cuenta de twitter, con la fotografía de un tifo de los toffees en su honor.



Posteriormente dijo: "Me gustaría agradecer al Everton FC, a mis jugadores y a la afición por darme la oportunidad de dirigir en este fantástico e histórico club. Decidí marcharme porque tengo un nuevo reto, con un equipo que siempre estuvo en mi corazón, el Real Madrid".



Minutos después, Carlo publicó una imagen con la frase "juntos de nuevo", y no dudó en lanzar el grito de "hala Madrid", ese que tienen como lema y que alienta al equipo español.