‘Que se queden en el sofá’: Ancelotti a los que temen lesionarse

A poco menos de un mes del inicio del Mundial de Qatar 2022, muchas estrellas empiezan a cuidarse al máximo para evitar lesiones y así no se les impida jugar la cita orbital con sus selecciones. Sin embargo, no todos están de acuerdo a cuidarse y uno de ellos fue el técnico Carlo Ancelotti.



Durante la conferencia de prensa previa al partido de Real Madrid vs Leipzig, por Champions League, al técnico Carlo Ancelotti se le preguntó sobre el miedo de los futbolistas al lesionarse si en estas jornadas de competencia y así evitar no ir al Mundial con sus selecciones, donde el entrenador italiano fue contundente a esos jugadores que se cuidan y advirtió que es el oficio de ellos.



La lesión existe en el mundo del fútbol. Si no quieres lesionarte, quédate en el sofá. Te puedes lesionar en un entrenamiento, en un contacto con un compañero... Por ahora todos quieren entrenarse. Si alguien me dice que tiene miedo, que se quede en casa con el sofá, viendo una serie o una película, que hay muchas", explicó Ancelotti.



Igualmente, siguiendo con el tema previo al Mundial, Ancelotti habló que estos partidos que quedan con Real Madrid, espera tener a lo mejor de su nómina para terminar en buena posición en Champions League y Liga de España.



En este club todos los partidos son importantes. Queda poco para el Mundial y hay que intentar ganar para ser primeros en Champions y quedar en buena posición para LaLiga", reconoció Carlo Ancelotti.



En la actual temporada, Real Madrid ya logró asegurar cupo a octavos de final de Champions League y es líder absoluto con 31 puntos, por lo que espera seguir ampliando su ventaja sobre sus rivales en las competencias que está disputando.