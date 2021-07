Una elección, una fecha y una fuga: Ancelotti decide en Real Madrid

Carlo Ancelotti trabaja como puede en sus primeros días de regreso a Real Madrid: en la plantilla tiene a los no convocados a las selecciones nacionales que acaban de disputar la Euro 2020 y la Copa América y en su agenda varias espinosas decisiones a las que tiene que hacer frente sin demora.

Lo primero será una elección: la del tercer portero. Tras la salida de Diego Altube (cedido al Fuenlabrada) tiene dos porteos del Castilla para hacer el curso detrás de Thibaut Courtois y Andriy Lunin.



Los candidatos serían Toni Fuidias y Luis López, ambos con proyección y muy importantes para las finanzas del club a largo plazo.



En la segunda línea de la agenda, una fecha: 2 de agosto. No antes de ese día podrá contar con el grupo completo. El 19 de julio son esperado Bale, Alaba, Modric, Varane, Benzema y Kroos, todos los que fueron eliminados en octavos de final de la Euro. Un par de días deben llegar Hazard y Courtois, quienes llegaron a cuartos de final con Bélgica, y Valverde, quien salió en cuartos de Copa América con Uruguay.



Pero para recuperar a Militao, Vinicius y Casemiro tendrá que aguantar hasta finales del mes, pues llegaron hasta la final de la Copa y necesitarán descanso.



Y en el tercer lugar de la lista de prioridades, una posible fuga: la de Isco. El español ha estado muy motivado y trabajador en estos primeros días de pretemporada, pero los rumores apuntan a que AC Milan, el equipo que aparentemente querría a James Rodríguez, trabaja para llegar a un acuerdo con Real Madrid, que tiene solo un año más de contrato con el mediocampista. Isco es un año más joven que James y su salario no es tan alto, pero los números de un jugador con tan alto perfil siempre hay que tratarlos con pinzas.



¿Fichajes? Por ahora no entra en la lista. El mercado y las finanzas del club exigen primero salidas y luego sí las incorporaciones. Paciencia.