Ancelotti confirmó otra salida del Madrid: adiós a campeón de Europa

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, analizó el futuro del español Marco Asensio, quien acaba contrato con el conjunto blanco el 30 de junio de 2023 y del que aseguró que “está mirando algo para ver si puede salir”, pero que si no lo hace “será jugador” de su equipo “al cien por ciento".



“No sé qué pasará. Él está mirando algo para ver si puede salir. Si no sale, desde el 1 de septiembre será jugador del Real Madrid al 100%”, dijo Ancelotti en Movistar +, tras ser elegido este jueves 'Entrenador del año de la UEFA' en la gala celebrada en Estambul.

“Estoy muy contento. Son premios individuales que tienes que compartir con todos. A mí lo que me da ilusión es la ‘Champions’”, comentó.



“Va a ser una ‘Champions’ distinta porque en dos meses jugamos todos los partidos. El año pasado el más sencillo fue el del Sheriff en el Bernabéu y lo perdimos, así que hay que tener respeto. Jugar en Glasgow y en Leipzig no va a ser sencillo. Hay que respetar el grupo como el resto de los equipos respetan al Real Madrid”, amplió.



Además, alabó al francés Karim Benzema, nombrado mejor jugador del año para la UEFA y quien le calificó como el “mejor entrenador del mundo”. “Lo hemos acordado antes; yo le decía que era el mejor y él me lo decía a mí”, bromeó.



“Le tengo mucho cariño. Tiene una actitud espectacular y es un gran líder del equipo; tenemos gran suerte de tener a un jugador como él, como de todos los veteranos que aportan una actitud que enseña a los nuevos cómo tienes que estar en el Real Madrid”, añadió.



EFE