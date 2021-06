¿Mbappé, sí al Madrid? El plan de Florentino para tener al francés

Tras el retorno de Carlo Ancelotti al Real Madrid, para su segunda etapa en el Santiago Bernabéu, se especula con quienes serán los designados para llegar al nuevo proyecto del italiano, que vuelve con sello de campeón de Europa. La renovación y llegada de un jugador de categoría mundial, especialmente en el ataque, será fundamental para poder volver a dominar en la Champions.



Hace pocos días, el dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, anunció al mundo que Mbappé no se va a ir nunca del París, ni dejándolo ir gratis, ni venderlo. Cerrando las puertas del club más interesado, el Real Madrid. Sin embargo, la consigna es tenerlo sí o sí.



De acuerdo a información de Defensa Central, en España plantean un negocio que puede llegar a interesar al jeque. Raphael Varane está decidido a no renovar con el Real, por lo que sería utilizado como moneda de cambio para tentar al PSG y hacerle cambiar de opinión.



Sobre la mesa, estarían 75 millones de euros, con los derechos deportivos del central francés, que se ha consolidado con el conjunto blanco, siendo fundamental en las últimas temporadas. Real Madrid no se queda atrás, no se da por vencido; su objetivo es claro, tener a la nueva joya del fútbol mundial, para tener a su nuevo referente en el frente de ataque, para que lidere las riendas y puedan encontrar un sustituto a la leyenda de Cristiano Ronaldo.



Cabe destacar que, tanto Varane como Mbappé culminan su contrato con sus respectivos clubes en el verano del 2022, por lo que su salida en libertad es una posibilidad, que con el paso de los meses, sería una realidad.