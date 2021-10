Real Madrid está pendiente de Liverpool: busca sacarle una pieza clave

Real Madrid está en un proceso de recambio y para eso quiere a los mejores del mundo. Le quedan pocos años a Modric, Kroos o Benzema, y por eso necesita relanzar su equipo, actualmente dirigido por Carlo Ancelotti.



Uno de los espejos para repotenciar su plantel y su proyecto es el Liverpool de Inglaterra, que desde 2016 viene fichando jugadores con futuro y los han potenciado, y como premio han ganado una Champions League y un título de Premier League.



Además, Liverpool es un equipo estable económicamente, con jugadores que han mantenido su buen nivel en las últimas temporadas, y por eso el Real Madrid está pendiente de una de sus mejores fichas para ver si se la puede sacar.



Según la prensa inglesa, el equipo merengue, que preside Florentino Pérez, está pendiente del contrato de uno de los cerebros del club ‘red’, pues en 2022 acaba su relación en ese equipo.



Se trata de Michael Edwards, de 41 años, quien se desempeña como director deportivo del Liverpool, y quien ha sido responsable de cerrar fichajes como los de Mohamed Salah, Sadio Mané, Alisson o Virgil van Dijk.



En Liverpool hay ansiedad por conocer el futuro de Edwards, incluso Jürgen Klopp no tiene una respuesta, pues hace poco le preguntaron por su director deportivo y contestó: “Hay que preguntarle a otras personas sobre esto, pero sobre los contratos, no discutimos, ¿no? Así que no empezaré ahora con el director deportivo”.