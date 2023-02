Real Madrid busca reemplazo de Hazard: estrella del Chelsea se asoma

El Real Madrid empieza a poner sus ojos en grandes estrellas pensando en suplir a futbolistas que ya se sabe que no tendrán continuidad asegurada. Uno de ellos que quieren reemplazar es a Eden Hazard que ha contado con lesiones graves que no le han permitido explotar en su fútbol, aunque está muy lejos de sus exorbitantes niveles que mostró en el Chelsea.



A Eden Hazard se le ha visto cabizbajo en el banquillo de suplentes en cada encuentro del Real Madrid y el belga que se retiró de la selección de Bélgica sabe que no entra en los planes de Carlo Ancelotti y deberá buscar nuevos aires que seguramente le llegarán con los ánimos de recuperar su mejor nivel.

Con eso en mente, el Real Madrid ya habría tomado cartas en el asunto para buscar el jugador indicado para suplir a Eden Hazard y curiosamente, el elegido parece ser un futbolista del Chelsea que así como en su momento Hazard, no tiene una continuidad asegurada en Inglaterra. Se trata del extremo estadounidense, Christian Pulisic.



Por estos momentos que vive el Chelsea y con Christian Pulisic recuperándose de una lesión, todo parece indicar que su salida se podría dar de Inglaterra. De hecho, los medios locales británicos ponen al extremo por fuera de los 'Blues' que no viven su mejor temporada con Graham Potter. Además, Pulisic sabe que con tantos millones gastados y en jugadores como Mykhailo Mudryk y Noni Madueke, el futuro del estadounidense está en riesgo en el club.



El portal Defensa Central referenció que, "gusta mucho para reforzar la banda derecha del ataque" del Real Madrid esperando que se consolide la salida de Eden Hazard a final de temporada. Los diarios ingleses como el Daily Mail también señalan que sería un buen destino sabiendo que el belga no estará y que buscaría más minutos.