Real Madrid y Mbappé quieren, PSG se rehúsa: así está la situación

Los bombazos no parecen detenerse en este mercado de fichajes y como raro el Paris Saint-Germain aparece como gran protagonista. El equipo que firmó a Sergio Ramos y Lionel Messi está en boca de todos.



Ahora bien, en esta oportunidad no brilla por alguna incorporación rimbombante sino por la gran posibilidad de perder a una de sus grandes estrellas: Kylian Mbappé.



Para nadie es un secreto que el joven francés viene siendo la gran obsesión del Real Madrid y aunque lo han querido desde hace ya un par de años, este 2021 podría ser determinante en su vinculación. Tarde o temprano el camino de ambas partes se unirá. Por ello, en FUTBOLRED hacemos un recuento de la situación actual de los tres involucrados:

Kylian Mbappé



El atacante no puede tener más claro su futuro. En principio avisó con sus negativas a renovar el vínculo que lo une a París, incluso se supo que rechazó ser el tercer futbolista mejor pago de la plantilla (detrás de Messi y Neymar). Con el paso del tiempo se le fue asociando con el equipo merengue, su amor platónico, y actualmente la prensa europea habla de un cortocircuito con la directiva del PSG. Algo que el mismo director deportivo dejó entrever.



Con estos tres aspectos sobre la mesa, queda más que demostrada la intención del jugador en unirse a la disciplina de Carlo Ancelotti. Es más, desde España confirman que el jugador aceptaría una rebaja considerable de su salario para poder fichar sin problemas. Imposible dar más guiños.



Paris Saint-Germain



Con la reciente entrevista que dio Leonardo, director deportivo, quedó todo claro. La institución quiere renovar a su jugador y moverá cielo y tierra para hacerlo, pero dicha paciencia está llegando al límite. Las actitudes de Mbappé no han gustado en lo absoluto y ya se plantean seriamente venderlo.



Por ahora han rechazado dos ofertas concretas de la ‘Casa Blanca’ y todo parece indicar que tan solo se sentarán a negociar a partir de los 180 millones de euros, valor por el que compraron en 2017 al delantero de 22 años. Y no es para menos, deben apurarse porque en 12 meses podrían dejarlo ir a coste cero.



Su gran problema pasa por cómo cubrir dicha salida. Si bien sería un alivio en materia económica, principalmente pensando en el Fair Play Financiero, encontrar un reemplazo de su categoría es casi imposible. Por ahora se habla de Richarlison como principal opcionado y algunos se animan a poner el nombre de Cristiano Ronaldo.



Real Madrid



Su situación dio un giro de 180°. Hace una semana parecía imposible la llegada de Kylian, con lo que ha pasado en las últimas horas la ilusión está más viva que nunca. Ya por lo menos tienen claro cuánto costaría el fichaje, saben que al jugador le encanta la idea de llegar a LaLiga e incluso han tenido contacto con personas cercanas al jugador.



Así mismo, la campaña de austeridad que lidera Florentino Pérez parece que tendrá réditos a corto plazo. Hasta ahora no han invertido un solo euro en fichajes (Alaba llegó gratis) y sí se han liberado de salarios, por más bajos que sean. Cada moneda cuenta.



Incluso miembros de la plantilla como Karim Benzema y Toni Kroos han hecho público su deseo de que Mbappé llegue al equipo. La aceptación del grupo es casi unánime. Eso sí, Ancelotti, como buen DT, elude las preguntas.



No todo es color rosa. El Madrid tiene el tiempo en su contra. Resta menos de una semana para que la ventana de transferencias termine y seguramente los parisinos aprovecharán eso para presionar. En dado caso que opten por el camino rentable y fichar a coste cero, el PSG ya fue claro en que si esto ocurre, Mbappé sencillamente no jugará y llegará con un ritmo de competencia nulo. Unas por otras.