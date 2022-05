¿Duelo de egos en el Madrid? Ancelotti despejó cualquier duda

La humildad es la principal virtud que Carlo Ancelotti destaca de los jugadores del Real Madrid. La apuntó como una de las claves del éxito de una temporada en la que, tras ganar Liga y Supercopa de España, aspiran al triplete con la Liga de Campeones. "Aquí no hay jugadores arrogantes ni con ego", aseguró como máximo responsable de un grupo del que está más que orgulloso.



Da igual que el vestuario del Real Madrid mezcle futbolistas que ya lo han ganado todo en su carrera con otros que viven sus primeras alegrías. "La primera cualidad que veo en el grupo es la humildad; aquí no hay jugadores arrogantes ni con ego", resaltó Ancelotti.

"Es un equipo con jugadores humildes nadie piensa que es más importante que otro compañero. Y algunos no piensan que sean menos importantes jugando pocos minutos. Son capaces de mantener esta actitud de humildad a diario y luego está el peso de la camiseta, cada jugador que la lleva siente algo especial", añadió.



En su mensaje mostró máximo respeto a la competición, una Liga ya ganada por el Real Madrid a falta de cuatro jornadas por disputarse, y afirmó Ancelotti que no se pueden dejar ir por la importancia de mantener el físico adecuado de cara a la final de 'Champions' del 28 de mayo.



"Estos cuatro partidos nos vienen bien porque tenemos la posibilidad de mantener el ritmo de juego, la dinámica. Es verdad que no nos jugamos la Liga pero es importante respetar a la competición. Vamos a jugar ante equipos que se juegan mucho y hay que respetarlo, como a la camiseta que llevamos que nos obliga a dar lo máximo siempre", manifestó dejando claro que el Real Madrid seguirá peleando cada partido por un buen resultado.



Para el derbi madrileño del Metropolitano admitió 'Carletto' que tiene dudas por despejar del equipo titular tras aumentar el número de bajas a seis. "Tenemos algunas dudas de jugadores que no han recuperado", reconoció apuntando a rotaciones en su equipo titular respecto al partido del Manchester City.



Lo que confirmó fue el debut en Liga de Andriy Lunin en la portería y el respiro a Thibaut Courtois. "Hemos tenido dos días de descanso, la alineación la pensaré mañana, intentaré sacar el mejor equipo. Mañana va a jugar Lunin y doy descanso a Courtois. Algunos jugadores no pueden jugar. Alaba, Hazard, que la próxima semana empezará a entrenar con el equipo, y la baja de Gareth Bale e Isco".



Las ausencias de Bale en la celebración de la Liga y del pase a la final de la Liga de Campeones, fueron justificadas por su entrenador. "A Bale todos los jugadores le tienen cariño y él a sus compañeros. No ha estado porque no se puede mover. Cuando tienes bloqueada la espalda, hasta que eso no se va tienes dificultades para moverte. A mí me pasó. Si estuviera bien, estaría entrenando con nosotros pero no se puede mover ni puede entrenar".



Por último, apuntó a Dani Carvajal y Nacho Fernández como responsables del espíritu de remontada del Real Madrid. "Carvajal ha sufrido mucho por los problemas que ha tenido, tuvo dificultad para llegar a su mejor versión. Tiene mucho carácter, mucha personalidad. Ha sufrido pero siempre fue una pieza fundamental en la plantilla".



"Se vio ante el Manchester City cuando nadie bajó los brazos pero los primeros que no lo hicieron fueron Carvajal y Nacho, jugadores a los que el peso de la camiseta es muy importante. Ayudan muchísimo no solo en el aspecto técnico, también en lo emocional cuando existen dificultades", sentenció.



EFE