¿Benzema está cansado? Curiosa reflexión de Ancelotti en Real Madrid

Son super estrellas, son millonarios, son dueños de un talento inconmensurable, son muy, pero muy bendecidos. Lo que no son es super héroes de esos que no se quejan o no tienen problemas. El futbolista, tan admirado y criticado, también se cansa.

Le pasa hasta al más firme candidato para ganar el Balón de Oro, Karim Benzema. Y lo reconoce su entrenado en Real Madrid, Carlo Ancelotti.



"Tuvo la lesión que le paró un poco, pero veo al Karim de siempre. No tenemos preocupación en este sentido. Puede ser que descanse en Getafe, no queremos arriesgar, pero hace lo de siempre", explicó el DT.



Es claro que Karim quiere continuidad y rodaje y estar a tope no solo por el anhelado premio sino por el Mundial de Catar con Francia, en unas cuantas semanas. Les pasa a muchos aún cuando, en España por ejemplo, cuando los ven medio agotados critican que están relajados, que están dejando de exigirse a tope.



Para Ancelotti el descanso, que más que un lujo es una necesidad, es un lujo que no se pueden permitir aunque deberían. "No creo (que se relajen), conociendo a los jugadores, quieren jugar. Debemos evaluar bien el cansancio, jugamos cada tres días. El jugador no es tan sincero en este sentido, dice que está bien aunque esté cansado. A veces no ser sincero en este sentido cuesta lesiones. Prefiero que sean sinceros si están cansados y que me digan que prefieren parar. Sólo dos jugadores me lo han dicho en 30 años: uno fue Pepe, en una final de Champions, y el otro Seedorf en un partido de Liga".



Real Madrid tiene las novedades de la lesión de Ceballos y "el problema de Courtois que es una inflamación", dijo Ancelotti. Los demás están bien. Al final el que evalúa el cansancio es el DT.