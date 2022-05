Kylian Mbappé no fue para el Madrid ¿por cuál jugador irá Florentino?

La negativa de Kylian Mbappé al Real Madrid le dio la vuelta al mundo, pues todo apuntaba a ser el llamado rey de la corona blanca. El dinero y las promesas de mando en el club, fueron necesarias para mantener al francés en su país, siendo el líder de un proyecto que espera conquistar Europa, luego de tantos miles de millones de euros gastados, sin lograr las metas planteadas.



Ahora, esperan que las decisiones guiadas por el atacante, influyan no solo en el futuro en la cancha, sino fuera de ella. Por lo pronto, Real Madrid deberá ir a buscar un nuevo fichaje, si quiere ir a reforzar su plantilla, teniendo en cuenta que están buscando nuevamente la Champions.



La lista la podría encabezar Richarlison, atacante del Everton. Ancelotti lo dirigió en su paso por la Premier, lo conoce. De hecho, hace unos meses se hablaba de su llegada a la capital de España, los rumores han vuelto a surgir.



Otra posibilidad nada descabellada, sería Robert Lewandowski. El polaco no seguirá en el Bayern Múnich, varios clubes van tras el potente goleador que hizo historia en Alemania. Barcelona es uno de los clubes que está al tanto del jugador. Las cosas podrían cambiar si el Madrid decide interceder en las negociaciones.



En Liverpool hay dos jugadores fundamentales en esta zona, pero que sus contratos podrían determinar una opción blanca. Salah y Mané finalizan sus vínculos con los de Anfield, una transferencia por un valor menor no sería nada descabellado.



Sin embargo, hay otras dos opciones que le apuntan a la juventud, constituyendo un plantel que no solo siga dominando ahorita, sino a largo plazo. Se trata de Nkunku del Leipzig y Tchouameni, del Mónaco. Ambos, son prospectos de cara al futuro, de acuerdo a información de La Vanguardia.