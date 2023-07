No lo esperan más: cinco candidatos de Real Madrid si falla Mbappé

Nadie dijo que sería fácil: Kylian Mbappé presiona a PSG para que lo deje salir antes del 2024 pero requiere una gran inversión de Real Madrid y no son solo en la transferencia sino también en su salario, pues no está dispuesto a resignar eso por vestirse de blanco.

Mbappé es la razón por la cual el mercado, al menos en el inicio, parece estacionado... parece, pues la realidad es que la secretaría técnica del Madrid trabajan hace tiempo en otras contrataciones.



La prioridad, tras la salida de Karim Benzema, es un delantero centro que prácticamente descartaría otras inversiones: demandaría una fortuna. Llegó Joselu y parece un suplente de lujo. Pero el titular sigue en discusión.



Se habla de Harry Kane, por quien Tottenham ha pedido 120 millones de euros, negocio que se paralizó por la expectativa de Mbappé. Se dice que, además, el Bayern ya habría adelantado una oferta de 90 millones a Daniel Levy, por lo cual el negocio no está cerrado.



En todo caso, no es el único nombre en el que se trabaja: se dice que un objetivo fundamental es el campeón mundial Lautaro Martínez, quien, según el diario Sport, ya hay una reunión pactada para la próxima semana. Además, habría un interés de marketing pues falta un argentino que haga la diferencia, como en el pasado.



El tema es que Inter no estaría dispuesto a negociar por debajo de los 100 millones de euros, lo mismo que en el pasado le exigió al FC Barcelona.



Si falla, si hay negocio con Mbappé, si algún obstáculo actual se remueve, entonces el número 9 podría ser Dusan Vlahovic, una especie de fichaje temporal mientras el francés cumple contrato y sale libre en 2024 , plan que a Juventus no le interesa estropear pero con una condición: desembolsan 80 millones de euros o no hay trato.



Más lejos estaría Victor Osimhen, aunque Napoli pediría 130 millones que sí estaría dispuesto a desembolsar el PSG sin tanto ruego.

Por eso se plantearían dos promesas, según Sport: el delantero del Olympique Lyon, Rayan Cherki, de 19 años y que costaría 30 millones, y Florian Writz, de 20 años y del Bayer Leverkusen, tasado en 70 millones. El problema con los dos es que Chelsea iría también por ellos.