Perla francesa se dio el lujo de decirle NO a los equipos de Madrid

Este mercado de fichajes es la oportunidad perfecta para que varios jóvenes talentos del fútbol mundial peguen un salto en sus respectivas carreras. La crisis económica ha impulsado a que los clubes vendan a muy buenas precios.



En este sentido, el Rennes de Francia es consciente de que tiene una mina de oro con Eduardo Camavinga y buscan encontrar al postor ideal. Evidentemente pretendientes no le hacen falta.

En diálogo con el programa francés 'Late Football Club', Olivier Létang, ex-presidente del club, reconoció que hubo acercamientos de parte los dos equipos más representativos de Madrid: Real y Atlético.

​Respecto al elenco de Zinedine Zidane, Létang expresó que “hubo acercamientos a nivel de interés” no con el club, sino con el agente del chico de 17 años como tal. Por otro lado, los ‘Colchoneros’ tuvieron contacto directo con Rennes en 2019, a comienzos de temporada. En ambos casos la respuesta fue no.



“Cerré la puerta de inmediato porque no había forma de que Eduardo nos dejara”, expresó el dirigente.



El contrato de Camavinga culmina en 2022 y su equipo pretende 80 millones de euros, cifra que por ahora es difícil de pagar para cualquier club. Muy seguramente, sin una renovación cercana, el mismo club deberá ceder para encontrar potenciales compradores, no sea que pasen los años y su joya termine desvaneciéndose.