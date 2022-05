Falcao vuelve a desentonar y Rayo deja pobre imagen contra Villarreal

Rayo Vallecano anunció que volvería por sus fueros en casa, ante su fiel afición, donde alguna vez fue invencible. Quedó pendiente la tarea para otra ocasión.

El equipo de Vallecas decepcionó a su gente tras caer goleado por 5-1, en un partido con minutos para Falcao, quien de nuevo pasó en blanco y no logró aportar casi nada al ataque.



Muy temprano empezó Villarreal aprovechando los muchos errores de un Rayo en extremo frágil, que apenas a los 3 minutos ya recibía el gol de Pedraza en una salida rápida y precisa de la que ni se enteraron los dueños de casa.



A puro amor propio llegó a los 21 el empate parcial de Guardiola con un potente zurdazo, pero solo seis minutos duró la ilusión, lo que tardó en la zaga en quedarse mirando a Pau Torres calcular el centro directo a Foyth, quien de cabeza dejó la cuenta en 1-2.



Paco Alcácer castigó de nuevo con su tanto a los 38 y antes del pitazo para el descanso se reportó ahora en la portería Torres, al servicio de Parejo, bueno pero ni siquiera tan peligroso como para haber superado tan fácilmente la zaga. Al descanso con un 4-1 en contra.



A los 59 llegó Falcao al partido en lugar de Guardiola y a los 60 minutos Alejandro Catena quiso liderar la recuperación pero el VAR anuló la jugada y después ya no hubo mucho más en casa para tratar de darle vuelta a la historia.



Falcao sufrió una falta, cayó en el fuera de lugar y no pudo menos que ver en el campo el gol de Pedraza a los 88, para su doblete y la goleada 5-1. Poco que decir salvo que El Tigre sigue sin hacer diferencia en duelos en los que Rayo lo necesita.