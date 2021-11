El Tigre ya cazó al Barcelona: en la mira está el Real Madrid

La Liga de España tiene un duelo interesante, uno en el que gran parte de lo que rodea el fútbol colombiano estará al pendiente de lo que suceda con Radamel Falcao García. La edad no es pretexto y el Tigre luce con buen ritmo. Desde su llegada al Rayo Vallecano, el atacante se ha hecho un lugar en el onceno, además de ser inspiración para sus compañeros por el profesionalismo.

El cuadro de Vallecas llega cumpliendo una de sus mejores campañas en primera división, spn sextos con 20 unidades, apenas a cinco del líder que es la Real Sociedad y a cuatro de su rival, el Real Madrid. Y es que el recuerdo del Tigre contra los blancos en el Bernabéu, pues con el Atlético de Madrid ganó una Copa Del Rey contra los merengues 1 a 2.



Falcao y su efecto en el plantel del Rayo es inmediato, el mismo entrenador Iraola lo ha manifestado, pues siempre busca mejorar, ya sea con entrenamientos o con ayuda de la tecnología, las alternativas para crecer desde lo deportivo están. En lo que va de la temporada en España ya ha jugado un total de siete compromisos, siendo inicialista en cuatro oportunidades. Además, ya ha marcado cuatro anotaciones, una de ellas contra Barcelona, lo que significó el triunfo.



En la escuadra de Ancelotti, había expectativa por contar con Gareth Bale, quien se entrenó con sus compañeros, pero no hace parte de la convocatoria. Además, podría darse la opción de ver a Hazard en cancha, teniendo en cuenta que el belga no ha sido tenido en cuenta con mayor regularidad por el italiano. En rueda de prensa, el estratega afirmó que el extremo no estaba contento, por lo que tendrá minutos.



Con el duelo del sábado, serán cinco los partidos en los que Falcao se ha enfrentado al Real Madrid por Liga, dejando aparte uno por Copa Del Rey antes mencionado. El gol contra Barcelona en jornadas anteriores puede ser un indicio, en la mira ya está la casa blanca, buscando ilusionar aún más a la afición de Vallecas, que ve en el Tigre a su líder sin cintilla.