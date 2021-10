Falcao saldó deudas con Barcelona: Rayo ganó y le propinó duro golpe

Como se esperaba, el partido entre Rayo Vallecano y Barcelona resultó entretenido de principio a fin. El equipo de Falcao García se quedó con los puntos gracias a un gol suyo. El 'rayito' se trepó a la cuarta posición con 19 puntos, mientras que Barcelona se quedó con 15 en la novena casilla. Mientras la crisis en el azulgrana se agudiza, todo es felicidad en la franja.

Desde los primeros minutos, Rayo le mostró los dientes a un Barcelona que llegaba golpeado tras perder el clásico y jugaba con la necesidad. El 'Tigre' ya había intentado a puerta de Ter Stegen, pero Gerard Piqué se interpuso en su camino y terminó desviando la pelota, que se fue casi rozando el vertical con algo de suspenso. El mismo colombiano terminó anotando el único tanto del partido.



Sobre los 30', el goleador apareció de nuevo y esta vez no lo pudieron detener. Todo nació en un robo de balón sobre mitad de cancha, que terminó en una gran acción individual de Falcao García, en la que mostró toda su destreza en el área. Recibió la pelota de Óscar Trejo, enganchó a Piqué y definió con pierna zurda al palo derecho del arquero. Un gol que desató la locura en Vallecas.



En el complemento, Rayo salió con la intención de no dejar jugar al Barcelona y el juego empezó a cortarse con reiterativas faltas. Pese a ello, en los primeros 4 minutos, el equipo de Ronald Koeman tuvo una buena aproximación con Nico González, quien sacó un remate muy cerca al arco de Stole Dimitrievski. El partido se hizo de ida y vuelta.



Sobre los 54', 'Kun' Agüero tuvo su oportunidad pero terminó rematando por afuera, después de una asistencia de Sergiño. El argentino volvió a intentar cinco minutos después, pero esta vez fue Dimitrievski el que le negó la anotación. Rayo "se defendió con las uñas" ante la insistencia del rival.



El gran trabajo del arquero de Rayo tuvo su punto máximo sobre los 72', después de atajarle un penalti a Memphis Depay, tras una falta que le cometieron al mismo holandés. Nada le salió al Barcelona. Koeman no hizo más que lamentarse. Su equipo llegaba pero no concretaba.



Al final, con orden defensivo, Rayo consiguió mantener la ventaja que puso Falcao desde los 30 minutos y que se mantuvo gracias a la atajada de Dimitrievski. Los ocho minutos de adición resultaron de infarto para los miles de asistentes a Vallecas que no hacían más que alentar a su equipo, también animados por Falcao, desde el banquillo.



El colombiano es ahora el goleador del equipo de Vallecas con 4 anotaciones en seis partidos. Ya le había anotado al Getafe, Athletic y Cádiz, en tres partidos consecutivos. El delantero anda inspirado y los hinchas no hacen más que corear: ¡Tigre, Tigre, Tigre! con cada aparición suya. Sin duda, buenas noticias para la tricolor pensando en la jornada de Eliminatoria de noviembre.