Rayo Vallecano: de pelear puesto en Champions a igualar su peor racha

Sin duda alguna, el comienzo del Rayo Vallecano en su regreso a LaLiga estaba dando de qué hablar. El club vallecano dejó buenas sensaciones en los primeros encuentros de la competencia buscando la manera de clasificar a puestos europeos. Las bajas, como la de Falcao García en el ataque le han generado un problema al equipo dirigido por Andoni Iraola que ya iguala su peor racha sin ganar.

En la temporada 2002-03, el Rayo Vallecano vivió una de sus peores competencias con 13 partidos sin sumar de a tres, y en la actualidad, Andoni Iraola no ha podido volver a la victoria, pues ya son cuatro empates y nueve derrotas. Además, preocupa que solo ha anotado seis goles y le han marcado 20 tantos.

De estar luchando por los puestos de arriba, ahora entran en la mitad de la tabla y a cinco unidades de las posiciones del descenso que ocupa por ahora Granada con 29 unidades. Preocupa y mucho esa escasez goleadora de la institución y los 13 encuentros que encadenan sin conocer la victoria en LaLiga.

Aunque son cinco unidades los que separan al Rayo Vallecano con los puestos de descenso, ya va siendo urgente que empiecen a cosechar importantes victorias y salgan de ese bache negativo. Los franjirrojos perdieron ante un rival directo e la fecha pasada con un Alavés en Mendizorroza que ocupa por ahora la última casilla.

Isi Palazón habló del duro momento que viven los madrileños, ‘debemos seguir insistiendo, trabajando y confiando’. Sergi Guardiola ha sido el líder de esos seis goles siendo el goleador en esas 13 preocupantes jornadas marcando dos. Aunque es una serie de partidos que marcan una urgencia, las diectivas no plantean la salida de Andoni Iraola por ahora.

De hecho, el estratega mantuvo tras la caída ante Alavés, ‘cuando dominas y tienes llegadas se tiene que traducir en el marcador. No lo hemos hecho. Y un error le da los puntos al equipo contrario. No es de hoy. El problema es que este partido lo hemos jugado bastante. No estamos siendo contundentes y esto es Primera. Hay que marcar’.

Con un calendario complicado ante el Espanyol y el Barcelona, ambos juegos en Cataluña, Rayo Vallecano no piensa en rendirse. Su capitán, Óscar Trejo dijo, ‘sabíamos que el bajón lo íbamos a tener, pero no pensábamos que fuera a durar tanto. Hay que trabajar más y estar tranquilos y positivos para que lo bueno termine llegando. Sería lindo lograr el objetivo cuanto antes’.