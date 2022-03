Dura crisis en el Rayo Vallecano: ¿acabó el amor con Falcao?

Preocupación en Vallecas por la floja producción ofensiva de Falcao y compañía en esta segunda parte de la temporada...



El empate de la última jornada frente al Sevilla acabó con una racha de seis derrotas consecutivas en Liga del Rayo Vallecano, pero no puso freno a la sequía goleadora que están viviendo los delanteros de la plantilla, que en lo que va de 2022 no han marcado ni un solo tanto en el campeonato. Nueve partidos de Liga y solo tres goles.

Ese es el balance del Rayo en lo que va de año, en el que solo han sumado dos puntos de veintisiete en juego, un registro que ha provocado que el equipo se desplome en la clasificación pero que, debido a la renta que arrastraba de la primera vuelta, no le está haciendo pasar demasiados apuros.



Los tres únicos goles marcados en Liga este 2022 han sido obra de los dos laterales titulares, Iván Balliú y Fran García, y del extremo portugués Bebé. Ninguno del colombiano Radamel Falcao García, el francés Randy Nteka y el español Sergi Guardiola, los tres delanteros de la plantilla.

Tampoco del mediapunta argentino Oscar Trejo, que siempre actúa en posiciones ofensivas.



De todos esos casos el que más preocupa es el de Sergi Guardiola, que está siendo el delantero con más minutos de la plantilla y no marca en Liga desde el 18 de diciembre de 2021, pese a haber jugado 480 minutos y haber participado en los nueve encuentros de este año.



Menos minutos (315) ha tenido el francés Randy Nteka, que está siendo utilizado más bien como revulsivo de las segundas partes que como titular, aunque en este tramo ha salido de inicio en cuatro ocasiones. Tampoco ha tenido mucha continuidad Falcao, cuyo rendimiento ha estado lastrado por varias lesiones musculares y solo ha jugado 296 minutos en Liga en lo que va de año.



La sequía de los atacantes del Rayo la ha notado el equipo, que, al margen de los resultados, ha sido incapaz de marcar en seis de los nueve encuentros ligueros de este año, un registro a mejorar en este tramo decisivo de la temporada, en el que tienen el objetivo de la permanencia.



El equipo tiene 32 puntos y la salvación la marcan en el club en 40, por lo que aún restarían por sumar ocho en los once partidos que aún quedan de campeonato. El próximo rival del Rayo es el Atlético de Madrid, al que reciben en el estadio de Vallecas con el objetivo de dar la sorpresa y dar un impulso en la clasificación.