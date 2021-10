Tras ocho años, Falcao se mide al Barcelona: sería la apuesta de Rayo

El Rayo Vallecano, de Falcao García, recibirá este miércoles a un golpeado FC Barcelona que llega con sed de triunfo tras perder el clásico. En las toldas azulgranas no la han pasado bien desde aquel 1-2 en el Camp Nou, que incluso puso en riesgo la integridad de Ronald Koeman ante la molestia de la afición. En la tabla, ambos marchan con similares números y, por un punto, los de Andoni Iraola se imponen en la clasificación.



Se trata de un compromiso atractivo, no solo por la actualidad de ambos, sino por la necesidad del Barcelona, que en LaLiga anda en altas y bajas. En sus últimas cinco salidas ha ganado dos partidos, ha perdido dos y ha empatado uno. Sin embargo, sus hinchas le cobran que haya caído con rivales directos: Atlético y Real Madrid. El del clásico fue 'la gota que rebasó la copa' y hasta han pedido su salida.



Pero no solo Barcelona viene de perder en la jornada anterior, los de Iraola también cayeron. Falcao García tuvo unos minutos al final, después de no haber tenido acción tras su regreso de la Eliminatoria Sudamericana, donde disputó los tres partidos con la Selección Colombia. Para este miércoles se espera que el 'Tigre' vuelve a ser titular y pueda rugir, como lo hizo ante Cádiz y Osasuna, cuando se reportó con gol. Antes lo había hecho frente al Athletic. Tres goles en tres partidos y tres triunfos para su equipo.



El colombiano se ha enfrentado al Barcelona en cuatro ocasiones y en tres de ellas le marcó. Lo hizo con la camiseta del Atlético de Madrid, sin embargo tiene una deuda pendiente. Mientras Lionel Messi piloteó la nave azulgrana no pudo ganarles, ahora en su ausencia, espera que la historia cambie. También porque anda enchufado y es Vallecas brilla como nunca.



Las veces se le marcó al Barcelona



Falcao se enfrentó al equipo catalán en las temporadas 2011/2012 y 2012/2013. Su primer partido fue el 24 de septiembre de 2011, en el Camp Nou. Ese día, Falcao jugó todo el partido en la goleada (5-0) que les propinó Barcelona con tantos David Villa, triplete de Leo Messi y autogol de Miranda.



El 26 de febrero de 2012 se enfrentaron en el Vicente Calderón. En esa ocasión, el colombiano marcó el único tanto del Atlético de Madrid, pero no evitó la nueva caída, esta vez 1-2. Ese día además de Messi también marcó Dani Alves.



El tercer partido de Falcao frente a Barcelona fue el 16 de diciembre de 2012. Barcelona los volvió a golear en el Camp Nou. Messi siguió haciendo diferencia, como había pasado antes. Marcó doblete, adornando el marcador tras los tantos de Adriano y Busquets. Por Atleti el que se encargó de anotar fue el 'Tigre'.



La última vez que el '9' colombiano midió fuerzas con los azulgranas fue el 12 de mayo de 2013, en el estadio del Atlético de Madrid. Adelantó a su equipo en el marcador, pero la victoria 1-2 se la llevó Barcelona con goles de Alexis Sánchez y Gabi. Un duro golpe que ocho años después y tras cuatro intentos fallidos, Falcao buscará revertir.



Posibles alineaciones



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Catena, Saveljich, Fran García; Isi Palazón, Valentín, Comesaña, Álvaro; Trejo; Falcao.



Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric García, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gavi; Coutinho, Memphis y Agüero.



Estadio: Vallecas

Hora: 12:00 pm

Transmisión: Directv Sports 610