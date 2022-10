Minutos en Colombia y en Rayo Vallecano: así le fue a Falcao en España

Rayo Vallecano tenía el reto de volver a hacerse fuerte en su casa, contra un Elche que es colero de LaLiga y que, en el papel, era un rival para repuntar en la tabla de posiciones. ¡Y cómo sufrió para imponerse!

Rayo estuvo empatando hasta el minuto 95, hasta que Unai López pudo festejar una victoria casi milagrosa, contra un rival que lo atacó primero, pudo hacer más diferencia pero perdonó y lo esperó después en una apuesta que al final le salió mal.



En una jugada casi aislada, un tiro de esquina que no parecía amenazante, el visitante se fue arriba en el marcador con gol de Boyé a los 32 minutos. La fortuna hizo que el golpe no se encajara tan mal y que a los 40, en una salida rápida, Sergio Camello lograra el empate que devolvió la calma a los suyos.



El problema es que en el complemento no hubo ideas en el local para merecer la ventaja y que obligó al ingreso de Falcao, a los 73 minutos en reemplazo de Camello y en medio de una gran ovación.



Infortunadamente 'El Tigre' apenas dispuso de algún acercamiento con peligro al área rival, sus compañeros no lograron llevarle una pelota limpia y el tiempo se le fue sin que pudiera hacer diferencia. Estamos hablando de Rayo aunque suene similar a la historia de su regreso a la Selección Colombia...

Para felicidad de la hinchada local, a los 95 un remate de afuera de Unai López selló una victoria agónica y muy necesaria, que deja al equipo del colombiano en el puesto 10, con 10 unidades, a solo tres de la zona de competencias europeas. Triunfo clave, con abrazo de Falcao, quien aún espera por el repunte goleador...