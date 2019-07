La ex estrella de Real Madrid que podría ir preso por un delito fiscal

Raúl González Blanco, exjugador de Real Madrid y uno de los máximos anotadores de la historia del equipo merengue, se encuentra en problemas con la ley por un delito fiscal del que está acusado y que le significaría una pena de entre 1 y 4 años de prisión si es que es encontrado culpable.



El delito del cual se acusa a Raúl, según reveló el diario ‘El Mundo’ de España es el de insolvencia punible, es decir, que el exfutbolista y actual entrenador de Real Madrid Castilla habría desocupado una empresa que se encontraba solvente económicamente para evitar pagar una deuda a la empresa Aurantia, situación que lo tiene involucrado en este problema.



Por la investigación, que se está llevando desde 2008, González ya se ha presentado a declarar en un par de ocasiones, sin embargo, en esas oportunidades había aportado informes parciales que avalaban su versión y que tenían el caso a punto de ser cerrado luego de haberle dado la razón de su alegato.



Sin embargo, en los últimos días, los jueces que estudian el caso decidieron que el mismo no fuera archivado, por lo que nuevamente se están estudiando los informes y el pleito está más vigente que nunca, lo cual significaría un golpe duro para González quien es acusado de no haber pagado una deuda de 7.17 millones de euros más intereses, luego de no haber cumplido con sus obligaciones como inversionista en un proyecto de energías renovables que tenía sede en Cádiz.