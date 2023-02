Barcelona gana confianza pensando en Europa League: 'Trabajo duro'

El extremo diestro del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', autor del primer gol de su equipo este miércoles en el Benito Villamarín ante el Betis (1-2), manifestó tras el choque que "la sensación es muy buena" tras una primera vuelta en la que "los puntos" que totaliza "reflejan el trabajo duro" de sus futbolistas para tener al equipo como líder sólido de LaLiga.

Para Raphinha, este triunfo "es importante para tener confianza de cara a lo que queda de temporada", ya que era "un partido difícil" contra un rival "muy bueno" frente al que "sabía que tenía que marcar la ocasión que tuviera para no sufrir tanto".



"Yo no creo que nos haya favorecido el árbitro. Creo que ha sido un partido buenísimo. Es normal que las personas cometan errores. En mi jugada en el área, no pedí nada pero el defensa me tocó y caí. El árbitro sabrá si fue penalti o no con la ayuda del VAR. Sentí el contacto y caí", apuntó el atacante barcelonista en declaraciones a Movistar.



EFE