Raphinha cierra la puerta: le esperan muchos años en el Barcelona

El FC Barcelona continúa en una situación económica complicada y por ello se ha especulado con salidas de varios jugadores. La intención del equipo es reforzarse de la mejor manera para competir por torneos en España y borrar la pobre imagen que ha dejado últimamente en competiciones continentales.



Se habló mucho de Raphinha, extremo brasileño que llegó proveniente del Leeds United, pues en sus primeros meses en el club no fue protagonista. “Mis primeros meses fueron difíciles. Fue un inicio de temporada en el que hice pocos goles y asistencias y no tenía participación en el equipo. Pero después comencé a adaptarme mejor, los compañeros me ayudaron bastante y conseguimos ganar la Supercopa y la Liga con un margen de puntos bastante”, comentó el jugador.



Además, tildó al Barcelona como el "mejor equipo del mundo" y comentó cuál será el objetivo principal de la próxima temporada: la UEFA Champions League. Por otro lado, indicó que desea permanecer en el cuadro culé por muchos años, incluso, abrió la puerta a una posible renovación.



"La temporada que viene y la próxima, y la próxima... Tengo muchos años de contrato y quiero cumplir esos y más”, expresó Raphinha.