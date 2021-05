¿Adiós Madrid? La figura del Real que partiría rumbo a Inglaterra

La zona defensiva del Real Madrid se ha visto afectada, las ausencias por múltiples motivos fueron el común denominador a lo largo de la temporada que están por culminar. Desde lesiones, suspensiones, contagios por coronavirus y culminación de contrato. Este último ítem le ha provocado complicaciones a Zidane y a los encargados de la gestión deportiva. Muchos equipos ponen los ojos en esos jugadores que están cerca de acabar el vínculo con la institución blanca.





Raphael Varane es uno de los llamados a ser pilar del cuadro de Zidane, su nivel en la zona defensiva ha crecido en los últimos años. Pero ahora su contrato está por expirar, un año le quedará a partir de junio del 2021, por lo que en 2022 tendría la posibilidad de salir libre. Ante esto, el Real Madrid negocia, pero, si no hay acuerdo, buscará venderlo.



De acuerdo a información de Daily Mirror, Manchester United pondría sobre la mesa una oferta de 46 millones de libras esterlinas por los servicios del jugador, cifra cercana a los 65 millones de dólares. Y es que en Old Trafford ven con afán el consolidar una defensa sólida, que brinde la seguridad que Solskjaer busca y necesita para volver a encaminar a los diablos rojos a la corona en Inglaterra y Europa.



Desde la cúpula del United han buscado los contactos, hablando con Florentino, pero el presidente ha dicho en ocasiones anteriores que el central francés es intransferible. Sin embargo, todo dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones de renovación entre Varane y el Madrid, si no hay acuerdo, Manchester volverá al ruedo por el jugador.