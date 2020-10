¡Lo regaló Bartomeu! PSG se queda con un buen jugador de Barcelona

El mercado de fichajes en Europa está llegando a su final, y las sorpresas no paran de llegar. El medio español, Mundo Deportivo, confirmó que el PSG ha llegado a un acuerdo con Barcelona por el fichaje de Rafinha Alcántara, quien tras regresar al equipo culé después de la cesión en Celta de Vigo, no hacía parte de los planes de Ronald Koeman.

Según explicó el medio, PSG cerró el trato por 3 millones euros en variables más el 35 por ciento de una futura venta. Es decir se fue a coste cero.

Tras confirmarse la noticia, las críticas a Bartomeu no han parado de llegar, ya que, en un principio, Celta de Vigo había ofrecido una suma cercana a la cláusula de recesión (16 millones de euros), pero el ejecutivo no la aceptó porque no se acercaba al valor estipulado.

Así las cosas, Barcelona vuelve a estar en el centro de la polémica debido a sus malas negociaciones, pues prácticamente regaló al jugador brasileño, a un club que de talla mundial, que podría enfrentar en algún torneo internacional.