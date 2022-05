España no se corta por Mbappé y PSG le reponde: la pelea es peleando

Kylian Mbappé apareció forrado en los colores del PSG, explicando que se queda por amor a su país, que el tema económico no marcaba su elección entre el club parisino y el Real Madrid y que su futuro en los próximos tres años sigue sin modificaciones.

En teoría, la decisión de un trabajador con dos muy buenas ofertas sobre la mesa, que se decanta, por la razón que sea, por una de ellas.



Pero en España están lejos de aceptar esa derrota y ya anuncian un ofensiva para que el PSG sufra algún daño por haber ganado el último round.



"LaLiga quiere manifestar que este tipo de acuerdos atentan la sostenibilidad económica del fútbol europeo poniendo en peligro a medio plazo centeneres de miles de puestos de trabajo y la integridad deportiva, no solo de las competiciones europeas, sino también de nuestras ligas domésticas", afirmó LaLiga en un comunicado



"Resulta escandaloso que un club como el PSG, que en la temporada pasada perdió más de 220 millones de euros, tras llevar acumuladas perdidas de 700 millones de euros en las ultimas temporadas (incluso declarando ingresos por patrocinios de muy dudosa cuantía) con un coste de plantilla deportiva en torno a 650 millones para esta temporada 21/22, pueda hacer frente a un acuerdo de estas características mientras aquellos clubes que podrían asumir la llegada del jugador sin ver comprometida su masa salarial, se queden sin poder ficharlo", denuncia, aludiendo a posible infracciones al 'fairplay' financiero.



José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deporte, se sumó a la protesta dando un gran estatal a la disputa y dando razón a los argumentos de Tebas: "LaLiga está haciendo uso de sus competencias, haciendo defensa del fútbol español, y ahí tenemos que estar todos. En la defensa del fútbol español debemos ir todos de la mano. El fútbol español considera que la situación que se ha dado no es lógica y por eso ha hecho lo que ha hecho", señaló a Europa Press

Dura respuesta de PSG







Mientras en España denuncian gastos desaforados, en PSG están que no caben de la dicha por la victoria y eso le da alas al presidente, Nasser Al-Khelaifi, para responder en duros términos a LaLiga y a España en general.



"Creo que el presidente de la Ligue1 puede responder a eso. Quizá tenga miedo de que la Ligue 1 sea mejor que LaLiga. Eso es bueno para nosotros. LaLiga no es la misma que hace tres o cuatro años. Tengo respeto por todos los clubes, pero necesitamos respeto también. El respeto es crucial. No voy a entrar en lo que has preguntado porque no es asunto mío. Estamos centrados en nuestro club, en nuestro jugador top mundial. Eso es lo que nos preocupa. Tenemos al mejor jugador del mundo con nosotros tres años. Lo que otra gente diga no es un tema. No lo escuchamos", declaró.



Obviamente no se harán públicas las cifras de la renovación, porque, según se dice, son para sonrojarse. Pero es un hecho que el proyecto se siembra sobre la inversión y en eso todas las quejas son razonables. Infortunadamente, no es la primera vez que hay dudas sobre el gasto desmesurado de PSG... y nunca ha pasado nada.