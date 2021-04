Se viene bombazo: Mbappé ‘le pide’ al Real Madrid que aliste chequera

A pesar de vivir un momento brillante con PSG en la Champions League 2020-21, Kylian Mbappé se aleja cada vez más de territorio francés... Podría darse un bombazo en los próximos meses.



Según informaron medios españoles, el joven delantero ya le comunicó a su equipo que no renovará su contrato (vence a mediados del 2022) y con ello estaría casi lista su llegada al Real Madrid.

La decisión de Mbappé parece no tener reversa, teniendo en cuenta que desde la directiva parisina le han ofrecido varias opciones para alargar su vínculo, con cantidades exorbitantes de dinero, pero la respuesta es siempre la misma: ¡NO!



Su deseo es ponerse la casaca blanca del cuadro merengue, tal y como hizo su gran ídolo, Cristiano Ronaldo, a lo largo de nueve exitosas y fructíferas temporadas. Ahora bien, dicha declaración de amor es correspondida, pues Real Madrid lo tiene en el primer lugar de su carpeta.

En este orden de ideas, la situación del PSG es clara: negocia este mercado veraniego o lo deja salir libre dentro de un año. No hay otra opción. El as bajo la manga del Madrid es que la joven estrella desea sí o sí que se concrete la transacción por su pase. Podría meter presión por su lado.

Así pues, el proyecto de Zinedine Zidane parece tener un gran líder a la vista. Se avecinan días mágicos en LaLiga y Champions League...