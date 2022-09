Real Madrid y Barcelona ya tiene horario oficial: Karim vs Lewandowski

Tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, el clásico del mundo, merengues contra los azulgranas del Barcelona perdió un poco de morbo por una estrella que ya no iba a ser protagonista en esos duelos apasionantes en España. Posteriormente, no solo fue la partida del portugués, sino la de Lionel Andrés Messi.

Sin embargo, el Real Madrid vs Barcelona sigue siendo el clásico del mundo, pues todas las miradas están en dos de los clubes más grandes históricamente. Con las salidas de Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi, ya no había protagonistas del nivel del luso ni del argentino en ese enfrentamiento, pero sí un claro cambio generacional en las alineaciones entre los brasileños del conjunto blanco y el mediocampo ibérico de los blaugranas.



La espera para que el clásico del mundo tenga ese mismo morbo de antes ha llegado a su fin. Un duelo apasionante entre Karim Benzema y Robert Lewandowski, que antes se había visto en Real Madrid vs Bayern de Múnich en repetidas ocasiones se volverá a dar, pero esta vez, el polaco en las filas del Barcelona.



Así las cosas, Karim Benzema y Robert Lewandowski ya conocen de manera oficial cuándo será ese cara a cara en el primer clásico español que tenía anteriormente día confirmado, pero no horario. El partido está pactado desde que arreglaron el calendario para el 16 de octubre de 2022 en la novena jornada de LaLiga. Además de la fecha, el rentado local definió la hora, y en Colombia se podrá ver a partir de las 16:15 de la tarde en España, es decir, 9:15 de la mañana, hora colombiana.



Para nadie es un secreto que los ojos en este clásico que se disputará en el Santiago Bernabéu estarán puestos en Karim Benzema y Robert Lewandowski. Una rivalidad en busca del Balón de Oro, y una historia que nace entre el francés, referente del Real Madrid, y el polaco, que en poco tiempo ha confirmado por qué lo trajo el Barcelona gracias a sus goles.