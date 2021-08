Tebas habló de la 'traumática' salida de Messi y lanzó dardo al Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, opinó este jueves que la partida del argentino Leo Messi del Barcelona y de la competición española. Dijo que ha sido "un poco traumática" e ironizó diciendo que el club catalán tiene "gente muy inteligente tomando decisiones y en las ultimas decisiones que están tomando se nota". También se refirió al Real Madrid y Florentino Pérez.



Tebas analizó el acuerdo "histórico y excepcional" logrado para su proyecto de la 'Liga Impulso' junto con el fondo de inversión internacional CVC para el que se han desmarcado Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao. "Al Barcelona le correspondían 275 millones de euros de este acuerdo pero el Barcelona tiene gente muy inteligente tomando decisiones y en las ultimas decisiones que están tomando se nota", ironizó el presidente de LaLiga, que lamentó la marcha del campeonato español y del Barcelona del argentino Leo Messi.



"No conozco los números del Barcelona para reducir su masa salarial pero con ese 15% si hubiese aceptado este tipo de financiación tendrían casi 40 millones que ayudarían a que tuviese una plantilla más competitiva, con Messi o con otro", refirió Tebas, en conferencia de prensa.



Agregó que "es evidente que siempre queremos tener a los mejores en la Liga española. Se fue Neymar, se fue Cristiano y ahora se ha ido Messi. Ha sido una salida un poco traumática porque durante un mes todo iba bien y en una tarde se cae. Duele que se vaya Messi pero hemos trabajado mucho para que el valor de nuestros derechos no caiga (...) El Barcelona no se quedó sin Messi por esto, lo vinculó a otros temas. Tiene una deuda generada y pérdidas de la temporada pasada", comentó.



Por otro lado, Tebas lamentó que Real Madrid y Barcelona hayan votado en contra del acuerdo con el fondo internacional CVC y aseguró que el club que preside Florentino Pérez lleva "ocho años entorpeciendo acuerdos".



El proyecto de 'LaLiga Impulso' con el fondo CVC para inyectar a la Liga española 2.700 millones de euros ha salido adelante con el voto a favor de 38 equipos por 4 en contra. La votación era secreta pero Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Barcelona quisieron dejar en acta su desaprobación mientras que el cuarto club, uno de Segunda, no desveló su identidad.



"El Real Madrid lleva ocho años entorpeciendo acuerdos y hemos sabido crecer igual. Con Josep María Bartomeu (presidente del Barcelona entre 2015 y 2020) hicieron una pinza y votaron en contra de todo pero no se dan cuenta que no son imprescindibles porque la gestión la hace LaLiga", confesó Tebas. "Me hubiese gustado que estuviesen pero si no están no vamos a llorar ni a impedir el crecimiento, porque CVC ha venido sin colaborar ellos".



El presidente de LaLiga también habló del comunicado emitido por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, oponiéndose a la firma del acuerdo con CVC. "Ha realizado acusaciones de delitos muy grandes y veremos que pasa. Después de unos días de reflexión veré lo que hago porque el objetivo de la nota era asustarnos, amenazarnos y coaccionarnos a algunas personas para no traer a la Asamblea lo que hemos aprobado" declaró.



Sobre el club blanco, Tebas también admitió que el Real Madrid podría fichar "perfectamente" al francés Kylian Mbappé "o a otro" porque su situación financiera se lo permite. Junto a Real Madrid, Barcelona y Athletic también se ha opuesto al acuerdo con CVC la Real Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales.



"En todo lo que hacemos la Federación se mete. No se han leído el acuerdo. Hemos pensado en los clubes que ascienden y también en los que han estado en la Liga desde la firma del Real Decreto. Por ejemplo, si el Deportivo consigue ascender le corresponderán unos 30 millones, igual que el Extremadura o Numancia, que también cobrarán. Además, los que no hayan estado en la Liga durante diez años tendrán un mínimo de 4 millones de euros", concluyó.