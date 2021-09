En España encienden la polémica: 'Real Madrid no hace trampas, PSG sí'

Mucho se habla de la posibilidad de un estado detrás de la financiación del PSG, de movidas no muy claras entre Qatar y Francia, del increíble músculo financiero que le permite el club pagar a Mbappé, Neymar y Messi, tres de los más caros futbolistas del planeta, de cuentas no siempre claras. Pero de ahí a acusarlos de tramposos hay una distancia que podría terminar en un enorme escándalo.

La acusación viene nada menos que del presidente de La Liga de España, Javier Tebas, quien no dudó en comparar al Real Madrid con el evo gigante francés.



"El Real Madrid nunca podrá ser como el PSG porque el Real Madrid no hace trampas. Ellos sí... Yo dije que el fútbol español no está arruinado. Ni el Madrid ni el Barcelona. Hay por lo menos un 80 por ciento de clubes de Europa que lo tienen mucho peor. Sobre lo del Real Madrid, creo que ha sido el club que mejor ha gestionado la pandemia, con un rigor enorme en su gasto salarial. El Real Madrid tiene capacidad para hacer lo que quiera. Nunca podrá ser el PSG porque el PSG hace trampas. Ellos tienen un gasto salarial cercano a los 600 millones de euros, que es imposible. Tampoco son un club estado, así que no se puede", fue la respuesta completa, en un evento de mercadeo en España.



¿Tiene pruebas de eso que tantos sospechan y en la UEFA no han podido -o no han querido- identificar? Habrá que ver si PSG se queda tan tranquilo ante una acusación tan grave.



Tebas se ilusionó con la presencia de público en los estadios cubriendo el aforo total, dijo que con Vinicius y Ansu Fati habrá espectáculo suficiente para los espectadores de LaLiga y no se preocupó en absoluto por la imagen que dejó el FC Barcelona en Champions League: "El año pasado igual y luego todos pasaron de ronda. El nivel de LaLiga no depende de unos cuantos partidos de Champions. Cuando más creció la Preamier fue en una fase de seis años sin ganar la máxima competición ideal".