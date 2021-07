¡Alerta máxima! LaLiga advierte que Messi podría salir de FC Barcelona

¿La anhelada renovación de Lionel Messi está en riesgo? ¡Lo dice la mismísima Liga de España!

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió que es posible que el argentino tenga que salir del FC Barcelona por los topes salariales que exige el torneo.



En entrevista con La Sexta, el directivo fue claro al responder si veía a Messi jugando LaLiga la próxima temporada: "No lo sé. Si no hay salidas, es imposible".



¿De qué salidas habla? Ocurre que la renovación de Messi ha tomado tanto tiempo porque su costo eleva la masa salarial por encima de los topes. Considerando sueldos altísimos como los de Griezmann, Coutinho, Dembelé, Ter Stegen y otros, por poner algunos ejemplos, el tema es inmanejable en España y ante la FIFA.



Según Sport, el preside Joan Laporta ya convenció a Messi de rebajar sus aspiraciones y de repartir la ficha que debería percibir las dos próximas temporadas como jugador del club en cuotas, justo antes de que vaya a la MLS para su retiro. En ese punto el club le ofrece seguir vinculado pero en funciones que no están decididas. Pero todavía no se ha hecho caja con las salidas.



El club por ahora ha cedido a Júnior Firpo (al Leeds, por 15 millones), Jean Clair Todibo (Niza, 8,5 millones), Francisco Trincao (préstamo a Wolwerhampton) y Mattheus (baja). Pero no es suficiente. “Una cosa es pasarse el límite salarial y otra que puedan incorporar o renovar jugadores con la regla del 1x4, cada cuatro euros que ahorran, un euro pueden incorporarlo”, explicó Tebas.



¿Y cuál es el tope? "Recordemos que el límite salarial de un club es el resultado de restar los gastos deportivos a los ingresos. Teniendo en cuenta que el club blaugrana ha visto reducidos sus ingresos en 300 millones por los efectos de la pandemia por COVID, en estos momentos tiene que reducir alrededor de un 30 por ciento la masa salarial que actualmente asciende a algo más de 600 millones", explicó el diario catalán. Por ahora están lejos y eso demorará, todavía más, la renovación de Messi.