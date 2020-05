Cláusula y respuesta contundente sobre Lautaro del Inter al Barcelona

Lautaro Martínez es uno de los jugadores que podrían mover el mercado. En Europa se especula con la gran intención que tiene el Barcelona de adquirir al jugador argentino que está al servicio del Inter.

Pues como pocas veces sucede, el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, habló sin tapujos de los que deberá hacer el equipo culé o el que quiera a Lautaro en este verano.

“Nosotros contamos con Lautaro, es un valor importante para el club. Y no hay que olvidar que tiene todavía tres años de contrato con nosotros. El Inter no se separa de sus mejores jugadores, sino se queda con ellos y se refuerza en el mercado. Esto vale también para Lautaro. No queremos venderle y hay una cláusula de rescisión. La única posibilidad que existe hoy para ver al jugador lejos del Inter es precisamente pagar la cláusula", dijo en Sky Sports.

Así, si Barcelona quiere comprar a Lautaro deberá pagar 111 millones de euros, una cifra que parece alta para la situación actual del mercado del fútbol tras la pausa por el coronavirus.

Martínez sigue como un jugador a futuro, pues con 22 años ya es una figura de la Liga de Italia, que poco a poco se ha convertido en una ventana más para los jugadores jóvenes que luego van a España o Inglaterra.