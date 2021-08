¿Neymar lo sabía? Posible guiño de Messi a PSG y más posibles destinos

Muchos no entendían por qué el día de la final de la Copa América, cuando Brasil acababa de perder la final (1-0) contra Argentina, su archirrival, en el mismísimo Maracaná, la foto de la noche era la de Lionel Messi, campeón, y Neymar, perdedor, sentados en una escalera riendo como niños. Ahora empiezan a atar cabos...

Messi y FC Barcelona han hecho oficial el adiós definitivo y ahora el capitán busca equipo. Nada menos. Y el mundo del fútbol se revoluciona y muchos piensan si aquella imagen y una más de hace unos días, cuando coincidían Verrati, Paredes, Di María y Neymar con Leo en Ibiza, era más que una simple coincidencia...

Nasser Al Khelaïfi, presidente de PSG, sabe que el dinero no es una preocupación, que algo se inventarán para tener en la misma nómina a Neymar, Mbappe, Ramos y Messi, pero entiende ahora lo importante es venderle un proyecto ganador como el que pedía en España y no tenía en los últimos años, y darle un vestuario donde sea la voz cantante.

En eso van a tener que trabajar a partir de ahora, sobre la base de un jugador de probada eficiencia y en un momento ideal, más allá de sus 35 años.



Pero PSG no es el único destino con la billetera y el proyecto que ansía el argentino. Ya hace un año, cuando se hizo célebre el famoso burofax que usó para renunciar al equipo catalán, se habló de Manchester City como el proyecto que le daría títulos en el presente y un prometedor y rentable plan de retiro.



Allí está Pep Guardiola, su mentor, su consejero y su amigo de conversaciones casi diarias. Ambos lo han admitido varias veces. El DT ha dicho que le sugirió quedarse en España, pero ahora que ya no podrá ser tiene la sartén por el mango a la hora de convencerlo: tiene el equipo, el proyecto pues viene de ganar la Premier League y de ser finalista de la Champions League, que le ha sido esquiva al 10 últimamente, y todo a su favor para llevarlo. Por si algo hiciera falta, ya en el pasado se habló de un posible contrato a cinco años, con dos temporadas en la Premier y tres finales en la franquicia que el club tiene en Nueva York, de la MLS.



Pero aquí entran algunas consideraciones: el fútbol de Francia es mucho más 'apacible' para el aterrizaje de un ganador neto, pero que ya es mayor, mientras que el endiablado ritmo de la Premier puede ser un factor a considerar, precisamente por cuestiones de edad y presión. Aunque Messi es un privilegiado que no sufre más de la cuenta por las lesiones, ese asunto puede llegar a preocupar.



Los otros posibles candidatos están en territorio árabe o inclusive en Japón, donde se dan el lujo de comprar todo lo que se antoje. Pero Messi aún quiere seguir ganando y sabe que tiene opciones. El dinero, a estas alturas, no es el problema.