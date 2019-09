Explicación de Florentino Pérez en fallido fichaje de Neymar y Pogba

Real Madrid no pudo completar sus fichajes esperados para esta temporada, aunque sumó a su gran estrella: Eden Hazard. Sin embargo, uno de los más esperados era Paul Pogba y se hablaba de un posible fichaje con Neymar.



Florentino Pérez, presidente del club, habló sobre las fallidas negociaciones con los futbolistas, que finalmente no arribarán al equipo merengue.

Según 'Marca', Pérez respondió preguntas de los socios del club y habló de este tema. Primero fue el turno para Neymar, contando que todo fue más por show mediático que por opciones reales, por lo que confirmó que no estuvo cerca de ser fichado.



Luego, está el tema de Pogba. El francés era de los más queridos por Zidane y podía desempeñarse en el fútbol de España. Sin embargo, el presidente del Real Madrid contó que "mientras el club no quiera vender, se puede hacer muy poco".



Recordemos también que el cuadro blanco contaba con el dinero de la venta de Keylor Navas, James, Isco y Bale para fichar, entre ellos, a Pogba, tema que no se dio.