¿Hay lesión de Falcao en Rayo Vallecano? Habló el técnico Iraola

Rayo Vallecano empató 1-1 con Valencia CF este sábado en Mestalla, en partido de la fecha 15 de LaLiga Santander de España. El equipo de Vallecas sumó un punto importante en su campaña, aunque dejó la preocupación de la no alineación de Falcao García.



Se dijo que Radamel sufrió una molestia muscular, pero fue una versión periodística. Así, al final del partido fue consultado Andoni Iraola, entrenador del Rayo.



En sus declaraciones, Iraola aseguró que “Falcao había entrenado esta semana normal con el grupo, pero ayer sintió que no iba del todo bien”.



Y dejó claro que “no es que recayera, pero no estaba del todo cómodo. Ha querido viajar, pero no había sentido de arriesgar y así lo decidimos”.



Destacó que es importante que Falcao dé su opinión en cuanto a su salud y le parece bien “que sea el jugador el que nos marque con sus sensaciones, pues va en plazos de lo que era su lesión”.