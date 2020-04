La reversa de Kroos: así quiso aclarar opinión sobre rebaja salarial

'Reversa de para atrás', como diría 'Bolillo' Gómez, fue lo que le tocó hacer a Toni Kroos, tras la polémica suscitada por sus opiniones en torneo a la rebaja salarial que están ejecutando muchos clubes de fútbol en el mundo.

El alemá encendió la polémica cuando comentó: "Una bajada de sueldo es como una donación en vano o para el club. Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario".

La frase, que era muy clara y hasta sensata, fue interpretada como un rechazo del alemán al posterior acuerdo logrado en Real Madrid, según el cual habrá una rebaja salarial de 10 por ciento si se reanuda la competencia y 20 por ciento si es necesaria cancelarla, por la pandemia del coronavirus covid-19.

Por eso, ante semejante revuelo, publicó una aclaración en las últimas horas: "Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender. Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, algo que se ha podido comprobar hoy", dijo.

Bueno, el tránsito de "donación en vano" a "si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario" es notorio y claramente marca un cambio de opinión. ¿Motivado por alguien más? Esa es la cuestión.