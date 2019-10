¿Burla a los aficionados? la confesión de Piqué que le genera críticas

Gerard Piqué siempre está metido en líos y polémicas generados por sus declaraciones o por sus polémicas publicaciones en redes sociales. Pues este martes, el defensor del Barcelona confesó en una entrevista al programa El Hormiguero que todo eso es casi siempre "premeditado" y que lo hace para pasárselo "bien" porque el mundo del fútbol es un "espectáculo, una mentira y una farsa".

"Normalmente es algo premeditado. Lo hago para pasármelo bien. Me descojono y me lo paso bien porque el mundo del fútbol es un espectáculo. Luego nos reímos en el vestuario", indicó el central blaugrana en su visita al programa 'El Hormiguero' de Antena 3.



"En el fútbol es todo una mentira y una farsa. Es todo mucho más fácil (de lo que la gente cree). Los jugadores nos llevamos de maravilla. El ambiente es genial. Cuando nos metemos en líos es porque queremos un poco de salsa", agregó el jugador catalán.



Sobre las críticas que recibe: "Cuando era joven me afectaban más. Ahora pasas un poco de las críticas. Claro que te afectan, pero las relativizas. El fútbol es resultadista".



Sobre la temporada actual del Barcelona: "Si la pelotita entra, muy bien; si no entra, pues a quedarte en casa y no aparecer (...) Tener la gente en contra me motiva más porque cuanto mejor juegas, les jodes más a ellos. Los años en los que me silbaban en la selección fueron mis mejores años allí porque me motivaba más".



Ante estas explosivas declaraciones algunos medios han preguntado a sus audiencias que piensan de las declaraciones de Piqué, como Deportes Cope, que puso una encuesta preguntando si cree que el jugador "¿se ríe del aficionado o con el aficionado?".