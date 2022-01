¡Guerra fría entre Dembelé y FC Barcelona! No juega pero tampoco se va

Tiempos aquellos en los que Ousmane Dembelé aterrizaba en el FC Barcelona como la gran joya del club. Costó 135 millones de euros llevarlo a jugar con Messi y hoy da grima saber que apenas llega a los 30 millones, según Transfermarkt, aunque solo tenga 24 años. Eso y saber que está dispuesto a que el club no perciba un solo céntimo de semejante inversión aunque eso signifique no volver a jugar, es la confirmación de una sentencia: el amor es eterno mientras dura.

El campeón mundial termina contrato al final de temporada y en el club catalán sospechan que ya hay un acuerdo con otro equipo, con una jugosa prima de fichaje gratis. Por eso le advirtieron que, de no ser completamente honesto con el FC Barcelona, no volvería a jugar. No está convocado para el duelo contra Athletic Club por los octavos de final de la Copa del Rey. Amenaza cumplida.



Y lo primero que ha hecho el jugador es romper su silencio y responder: "Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca ponerme a justificarme. Pero a partir de hoy, se acabó... Voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Prohibo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto deportivo ni atribuirme intenciones que yo nunca he tenido",

El francés se desmarcó del conflicto y eligió, según dijo, concentrarse en lo suyo: "Hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar a fútbol".



El asunto es que, según el diario Sport, no hay tal negociación, que el conflicto con la directiva es total y que a esta altura nadie espera una renovación, como se le propuso desde el año pasado, sino una cesión para, al menos, ahorrarse su alto salario y que después de junio se vaya a donde quiera.



Pero el asunto es que no lo dejen jugar y eso sí que es una declaratoria de guerra para Dembélé y su entorno: Mateu Alemany, director de fútbol de los catalanes, dice que la decisión de Xavi es totalmente deportiva y que no lo ven comprometido, pero el comunicado del jugador dice todo lo contrario. Pero los abogados del jugador sospechan que hay acoso laboral.



En fin. FC Barcelona tiene un duelo importante en la Copa del Rey y muchas, muchas preocupaciones. Esta de Dembelé es una más.