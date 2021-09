Coutinho no tiene lugar en España: posible regreso a Inglaterra

Philippe Coutinho ha sido de los jugadores que ha decepcionado a la afición del Barcelona, su nivel desde su llegada no ha sido el óptimo. No encajó con los anteriores entrenadores. Solo hasta su cesión al Bayern mostró grandes condiciones y una recuperación en su nivel. Sin embargo, las lesiones no lo dejaron estar a tope en la temporada anterior, pese a retornar al Camp Nou.



El deseo del cuadro catalán es reducir costos, bajar y bajar gastos para evitar complicaciones a futuro. De acuerdo a Daily Mail, hay dos equipos que están interesados en sus servicios. Es el caso de Tottenham y Arsenal, a quienes interesa contar con el brasileño.



Los catalanes estarían dispuestos a costear la mitad de su salario, la cual representa un gasto semanal de 233 mil euros. Desde su llegada en el 2018, no ha podido encajar de buena manera, con pocos destellos de buen juego en el Barcelona, que siguen esperando su buen nivel en los momentos más complicados.