Coutinho explotó: respondió a críticos e hizo un pedido a Barcelona

A pesar de estar ya con Brasil preparando los duelos por las clasificatorias sudamericanas, Philippe Coutinho se refirió a su flojo presente en la LaLiga 2021-22.



El centrocampista brasileño se mostró este lunes sorprendido con algunas críticas que ha recibido en la prensa española y aseguró que a lo largo de su carrera "nunca" le ha faltado "profesionalidad".



"En mi carrera nunca faltó profesionalidad", sentenció Coutinho en una rueda de prensa en Sao Paulo, donde está concentrado con su selección para los partidos con Colombia y Argentina por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



El jugador del Barcelona fue objeto de críticas el pasado fin de semana por su presunta actitud "perezosa", según el diario Sport, durante el empate 3-3 que firmó su equipo en casa del Celta de Vigo, después de ir ganando 0-3 al descanso, en un partido de la Liga española.



"Pueden buscar en cualquier lugar por el que pasé. Siempre respeté a todos, a los compañeros, al personal (técnico), a todas las personas con las que trabajé", explicó. "Confieso que me quedé un poco sorprendido cuando vi eso, pero todo bien, respeto la opinión de todos los periodistas", apuntilló.



En la secuencia, Coutinho quiso centrar la atención de su comparecencia en lo que supone para él regresar a una convocatoria con Brasil, con la que no juega desde octubre del año pasado. "Estoy muy feliz, tenia muchas ganas de estar aquí de vuelta", manifestó.



Asimismo, subrayó que se encuentra al "100 %" físicamente después de una etapa "complicada" en la que estuvo parado nueve meses, periodo durante el cual se sometió -recordó- a tres cirugías seguidas en la misma rodilla. "Pero desde que volví" en septiembre "no siento ningún tipo de dolor, físicamente me siento bien", garantizó.



Sin embargo, reconoció que aún no está a su mejor nivel porque "infelizmente" no ha tenido una secuencia de "cinco, seis partidos seguidos" en el Barcelona, aunque remarcó que con "trabajo" conseguirá que las personas "le vuelvan a mirar con otros ojos". "Luché bastante para venir aquí y ser convocado. Luché bastante para mantenerme y trabajé mucho después de tres cirugías para poder volver" con la selección, señaló.



Indicó que llega a esta convocatoria con "bastante confianza" para dar lo mejor de sí y buscar su espacio en el grupo. "Después de todo lo que pasé, me siento merecedor de estar de vuelta", expresó.



Brasil recibirá a Colombia el próximo jueves en el estadio Arena de Sao Paulo y cinco días después se enfrentará con Argentina, en San Juan, en el que será su último partido del año. "Vamos a prepararnos al máximo para hacer un gran partido contra Colombia y Argentina", afirmó Coutinho.