Quién es Militao, el defensor más caro que ha comprado el Real Madrid

El brasileño Éder Militao, confirmado hoy como primer refuerzo de la segunda era Zidane en el Real Madrid, sobresale por su férrea defensa del área en el Oporto, donde ha conseguido que el equipo sea el mejor protegido de Portugal.

Las estadísticas y la propia Liga lusa le han reconocido como el mejor defensa de la competición durante cinco meses consecutivos, una buena racha que ha llamado la atención del Bernabéu. Con tanto solo 21 años, Militao, procedente de la localidad Sertãozinho (São Paulo) y con una altura de 1,86 metros, ha sido pieza fundamental del conjunto blanquiazul, donde también milita el exmadridista Iker Casillas, por sus dotes combinadas, que le permiten ser eficaz tanto en la defensa como en el lateral derecho.



Famosas son ya en Portugal su rapidez para ir al corte, su colocación y capacidad de anticipación que bloquea a los rivales, virtudes que se han demostrado enormemente valiosas para que los dragones mantengan intactas sus aspiraciones por conseguir por segundo año consecutivo ganar la Liga, donde actualmente comparte el liderazgo con el Benfica.



El despegue del brasileño ha sido fulgurante. Llegó el pasado verano a Oporto tras brillar en el São Paulo, donde descubrió que también puede ser muy efectivo en la banda. Su salto a Europa era solo cuestión de tiempo, y como suele ocurrir con los futbolistas suramericanos, su puerta de entrada ideal fue Portugal, donde aterrizó por una cantidad que rondó los 7 millones de euros, según medios brasileños.



En Oporto ha disputado 34 partidos esta temporada en los que ha anotado tres goles y probado que se afana siempre en no descuidar su posición para no generar huecos imprevistas que favorezcan al adversario.



El resultado ha sido conseguir, junto con el central brasileño Filipe, que la portería de Iker Casillas sea la menos goleada del campeonato luso, en tanto que también ha ayudado a los delanteros al lograr un tanto en la Liga de Campeones para los dragones. En este tiempo, además, pasó a tener como principal ocupación el lateral derecho, sobre todo después de la llegada de Pepe al Oporto.



Un buen resultado, en definitiva, que le ha abierto también las puerta de la selección brasileña, donde debutó el pasado 12 de septiembre y con la que volverá a jugar en los próximos partidos de preparación de la Copa América, ante Panamá y República Checa, este mismo mes. No obstante, para el seleccionador brasileño, Tite, la posición ideal de Militao es central, lo que, de resultar, puede generar opciones interesantes para el Madrid.



Su salida al Bernabéu se concreta por 50 millones de euros, lo que supone un incremento sustancial con respecto a lo que costó traerle a Portugal y confirma su revalorización en el mercado. Más aún si se tiene en cuenta que Militao es el primer refuerzo de Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid, donde está previsto que el jugador se incorpore el próximo curso para un total de seis temporadas.