¿No ve mejora? Guardiola opinó sobre el racismo y le dio palo a España

El racismo ha tocado de nuevo al fútbol y en España sigue la polémica sobre los insultos que recibió el brasileño Vinicius Junior contra Valencia en Mestalla por parte de los aficionados locales, quienes agredieron verbalmente al extremo de Real Madrid.

Luego de esos actos de racismo que vivió Vinicius, jugadores y técnicos de España opinaron sobre la terrible situación del brasileño, donde todos llegaron al acuerdo que no era la forma de tratarlo, pues no le hace bien al fútbol ver ese tipo de incidencias.



La polémica sigue y ahora trascendió hasta Inglaterra, donde el técnico español Pep Guardiola, campeón de Premier League con Manchester City, opinó sobre lo que se vive en España con respecto al racismo y pidió mejoras, pero ve muy difícil que ese cambio de cultura cambie en su país.



"Aquí (Inglaterra) son muy estrictos, saben lo que tienen que hacer. Pero el racismo está en todos los lados, no en un solo sitio. Es un problema en todos lados. Nos han educado para pensar que somos mejores que nuestros vecinos, que somos mejores que el resto. Ojalá lo que ha pasado sea un paso para mejorar en España, pero no soy optimista”, mencionó Guardiola.



Por ahora, Vinicius Junior no jugará más esta temporada con Real Madrid por problemas físicos y servirá como espacio para que el brasileño pueda reflexionar sobre la dura temporada que vivió en las canchas que jugó en este 2022/23.