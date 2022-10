Quería brillar: Pedro confesó por qué se fue del Barcelona

El popular Pedro Rodríguez, futbolista español que es recordado por haber hecho parte de la nómina de Pep Guardiola que ganó el sextete en la temporada 2009/10 donde el club culé logró imponerse en todas las competencias y donde cada jugador puso su grano de arena para conseguirlo, uno de ellos, el ahora delantero de Lazio.



Sin embargo, no todo fue bueno para Pedro, pues confesó que a pesar de que el club lo quería y él estaba a gusto allí, pero existía el deseo de ser figura, ayudando más a un equipo lograr ser campeones. "Lo cómodo hubiese sido quedarme en Barcelona y salir en la foto de los títulos", dijo el delantero español.



Por ello, ser suplente no era de su agrado y a pesar de haber logrado varios campeonatos, no se sintió bien consigo mismo y decidió marcharse a otro club para buscar nuevas aventuras como futbolista.



Hay que recordar que después de marcharse de Barcelona, Pedro llegó a Chelsea, donde logró apenas ganar la Europa League, después se fue a Italia donde recaló en Roma y ahora, está en Lazio, pero no ha ganado títulos desde su llegada a la Serie A.