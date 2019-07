Leyenda del Atlético no le ve mucho futuro a Griezmann en el Barcelona

El ex jugador portugués y leyenda del Atlético de Madrid, Paulo Futre se refirió al fichaje del francés Antoine Griezmann por el Barcelona en entrevista concedida al diario italiano Gazzetta dello Sport y en sus declaraciones no se mostró optimista sobre la adaptación del ex jugador del club colchonero, pues destacó que allí prevalece sobre todas las cosas la figura de Lionel Messi.

Futre, quien ganó dos Copas del Rey con el club rojiblanco en las temporadas 1990-91 y 1991-92, cree que Griezmann ya no será la figura que era en el cuadro madrileño: "Sabemos que en el Barcelona es Messi, Messi, Messi... y veinte veces Messi y después los demás: Griezmann, Coutinho, Suárez. Nunca va a tener la importancia que tenía en el Atlético de Madrid", afirmó el portugués.



Para Futre es más preocupante para el Atlético de Madrid la salida del defensor uruguayo Diego Godín, que la de Griezmann: "Como colchonero Griezmann es un crack, lo ha hecho muy bien en el Atlético de Madrid, pero creo que la salida de Godín es mucho peor, porque es un líder dentro del vestuario, y en el campo uno de los mejores centrales del mundo. No va a ser fácil sustituirle, ojalá me equivoque"